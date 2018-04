Con Arianna Papini spazio alla “Rivoluzioni di colori e poesia”

Proseguono senza sosta le attività del “Presidio del libro” e della responsabile locale Angela Pisicchio.



Il 26 aprile, in collaborazione con l’istituto comprensivo “Battisti-Giovanni XXIII” e il liceo artistico “Federico II Stupor Mundi” e con il sostegno della Regione Puglia assessorato all’industria turistica e culturale, il Presidio ospiterà la scrittrice e illustratrice Arianna Papini. L’appuntamento con “Rivoluzioni di colori e poesia” è alle 17 nell’auditorium della scuola primaria “Battisti”.

Per l’occasione saranno esposti i lavori realizzati dagli alunni delle classi quarte e quinte che hanno letto il Silent Book “Revolution” edito da Carthusia, candidato al Premio Presìdi del libro “Alessandro Leogrande” 2018.

Venerdì 27 aprile invece, alle 9, sarà l’auditorium del liceo artistico “Federico II Stupor Mundi” ad ospitare “La potenza delle immagini nella condivisione dei grandi temi”.

Gli incontri sono aperti a chi voglia scoprire o riscoprire il valore e la magia delle immagini, senza distinzione di età.

L’incontro con Arianna Papini si inserisce nel “Progetto narrAzioni” del Presidio del libro di Corato, un viaggio per scoprire parole, arte, musica, immagini e per creare emozioni.

Arianna Papini è scrittrice, illustratrice, pittrice, arte terapeuta. Ha studiato Arte e Architettura all'Università di Firenze, dove si è laureata con una tesi sul design del libro gioco. Presso la stessa facoltà ha insegnato teoria dei linguaggi formali e per anni ha diretto la casa editrice Fatatrac. Si è specializzata in arte terapia alla scuola Art Therapy di Bologna. Svolge regolarmente incontri e laboratori in varie sedi, tra cui scuole, biblioteche, associazioni e soprattutto presso la scuola internazionale di illustrazione di Sàrmede e il reparto di oncoematologia pediatrica. Ha ricevuto numerosi premi tra i quali il Premio Andersen. Ha pubblicato numerosi libri con varie case editrici.

Con il libro “Revolution” edito da Carthusia ha vinto il Silent Book Contest Internazionale 2017, che è un concorso internazionale promosso dal Comune di Mulazzo, l’Associazione Montereggio Paese dei Librai, con il contributo di Carthusia, la collaborazione del Bologna Children’s Book Fair, il patrocinio di Ibby Italia.

Questo libro racconta con la sola forza delle immagini, la potenza dell’amore, della trasformazione, delle diversità e delle somiglianze che sono all’origine di tutti gli uomini e le donne.