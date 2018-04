Oggi «Chi semina libri semina lettori»

Oggi si festeggia la lettura, scrigno di conoscenze che consente di entrare in mondi e tempi diversi. Dal 1996, infatti, il 23 aprile è la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, voluta dall’Unesco per riscoprire il piacere della lettura e rendere i libri accessibili a tutti. Fu scelta questa data perché il 23 aprile 1616 morirono tre pilastri della letteratura: Miguel de Carvantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.



Per celebrare tale giornata, nell’ambito del programma cittadino del Maggio dei Libri, a tutti colori che si recheranno oggi in Biblioteca per attivare la scheda di iscrizione ai servizi bibliotecari e per prendere in prestito un libro, verrà donato un sacchetto di semi con all’interno una citazione autoriale tratta dai testi recentemente acquistati e selezionati in base alle fasce d’età degli utenti.

Nel corso dell’iniziativa, a cura del personale della biblioteca comunale “Matteo Renato Imbriani” e della Soc. Coop. Sistema Museo, si incentiveranno proposte di letture costruite sulla bibliodiversità, cercando così di seminare la curiosità di leggere.

L’obiettivo è quello di rendere più forte l’attrazione verso il libro, soprattutto nei bambini e nei giovani, con la convinzione che seminare l’amore per la lettura fin dalla più tenera età possa sbocciare ed accompagnare i piccoli e grandi lettori della Biblioteca nella vita di tutti i giorni.