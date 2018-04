Una dedica "A. Vivaldi" per celebrare il ventennale della “Cluster Choral Academy”

Cluster Choral Academy è nata nel 2013 come associazione culturale, ereditando il lungo percorso affrontato negli anni dall’Associazione Modus Novus. Cluster, nel nostro nome, sta ad indicare un grappolo di suoni, formazioni corali, diversi stili e generi musicali, uniti alla vite della coralità. Un cammino "corale", dunque, che nel 2018 giunge al suo ventesimo anniversario. «E noi vogliamo festeggiarlo a modo nostro, con la musica, iniziando proprio dalla nostra città, Corato» fa sapere il maestro Luigi Leo.



Il primo evento che Cluster Choral Academy presenta per il suo ventennale è incentrato sulla musica di Antonio Vivaldi e dedicato, appunto, "A. Vivaldi". Due prestigiosissime opere, il trionfale Dixit Dominus RV 595 ed il notissimo Gloria RV 589.

Il Dixit Dominus è uno dei Salmi attribuiti al Re David, fra i più cantati ed utilizzati nella liturgia delle Ore. «Molto amato dalla Chiesa antica e dai credenti di ogni tempo» come dichiarato da Joseph Ratzinger, che lo definisce «celebrazione del Messia vittorioso, glorificato alla destra di Dio». Fra i numerosissimi compositori che hanno musicato questo testo, Vivaldi ne ha composto tre versioni delle quali la RV 595 è stata realizzata nel 1730 circa per l'Ospedale della Pietà a Venezia. Ogni singolo versetto del salmo corrisponde ad uno degli 11 movimenti dell'opera che Vivaldi ha composto per soli, coro e orchestra.

Il Gloria RV 589 di Antonio Vivaldi è costituito da 12 movimenti oculatamente contrastanti, con repentine variazioni d'umore e grandi cambiamenti nella trattazione delle parti vocali e strumentali. Nella struttura di soli e coro che si susseguono, Vivaldi cambia il tessuto efficacemente, dimostrando la sapienza con cui era in grado di variare i colori musicali e palesando la sua maestria.

I cori Modus Novus e Juvenes Cantores di Cluster Choral Academy, insieme ai soprani Lucia Giordano e Anna Cimmarrusti, al contralto Fabio Mola e all'Orchestra La Stravaganza saranno diretti dal Maestro Luigi Leo nell'esecuzione di Dixit Dominus RV 595 e Gloria RV 595 di Antonio Vivaldi. L'appuntamento è per domenica 8 aprile alle 20.30 in chiesa Matrice. Ingresso gratuito.