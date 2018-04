Torna la danza al teatro comunale, con un altro degli spettacoli inseriti nel cartellone ufficiale proposto dall'amministrazione comunale e dal Teatro pubblico pugliese. Oggi alle 21 il sipario si aprirà su "Le silfidi” e “Pulcinella", due esecuzioni targate MM Contemporary Dance Company (porta ore 20.30).

Nella memoria degli spettatori coratini è rimasto ben scolpito il ricordo della serata del 2016 per la meravigliosa interpretazione che la stessa compagnia fece de “La sagra della primavera” e del “Bolero”: cliccando qui è possibile rivedere le immagini di quello spettacolo.

“Le Silfidi” - con coreografia, luci e costumi di Gustavo Ramirez Sansano - utilizza le partiture di Fryderyk Chopin impiegate nel 1907 da Michail Fokine a San Pietroburgo per la sua Chopiniana, nel periodo dei leggendari Ballets Russes di Djagilev.

«Obiettivo dichiarato da Ramirez Sansano è quello di sintonizzare questo grande titolo del repertorio del balletto classico con la percezione e la chiarezza di visione del nostro tempo, grazie anche ai costumi e alla messa in scena firmata da Luis Crespo, con il quale il coreografo collabora da più di un decennio. Soprattutto, per i corpi Ramírez Sansano sceglie movimenti che sentono e traducono la musica, movenze che parlano, e sono il cuore della musicalità mentre volano sui preludi, i notturni, i valzer di Chopin, in un viaggio sospeso tra realtà e sogno» scrive Ermanno Romanelli.

Michele Merola invece è il coreografo di “Pulcinella”. La prima rappresentazione di questo balletto andò in scena all'Opéra di Parigi, nel 1920, ad opera dei Ballets Russes di Djagilev. Merola rispetta il passato e i grandi capolavori prodotti sul tema, ma si muove per una propria strada.

«La scena conclusiva - dice Merola - in cui Pulcinella indossa di nuovo il suo cappello, che tante volte ha all'interno dello spettacolo, ma che spesso si toglie per essere simile al resto della società, simboleggia la sua scelta: si rende conto che essere come la società lo vorrebbe non lo porta da nessuna parte, e quindi sceglie di essere se stesso, sceglie la verità».

I biglietti: platea, € 25/€ 20; palchi I ordine, € 20/€ 15; palchi II ordine, € 15/€ 10. Biglietti disponibili online su www.bookingshow.it, in tutti i punti vendita Bookingshow e presso il botteghino del Teatro Comunale (piazza Marconi - Tel 080.9592281).