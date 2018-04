Tornerà a Corato la scrittrice Asmae Dachan, verrà a raccontare “Il silenzio del mare”. La sua sarà una «narrazione di una tragedia dei nostri giorni»: quella della Siria, della «speranza che non muore».

L’iniziativa è organizzata dal Presidio del libro di Corato in collaborazione con Paxchristi (Punto Pace di Corato) e Rete Attiva e con il patrocinio del Comune.

Il primo appuntamento è per il 9 aprile, alle 18.30, nella biblioteca comunale. Al fianco di Asmae Dachan ci sarà il direttore della rivista Mosaico di Pace, Rosa Siciliano. Il giorno dopo, 10 aprile, la scrittrice sarà accolta da studenti e docenti dell’istituto “Tannoia” nell’auditorium della scuola. Ai “Donatori di voce” del Presidio del libro e della Fondazione “Luigi e Maria De Benedittis” spetterà leggere alcune delle pagine de “Il silenzio del mare” edito da Castelvecchi.

«La Siria non merita l'oblio e iniziative come questa vanno in controtendenza, restituiscono giustizia e dignità a tutti i morti ammazzati» affermava Asmae Dachan già nel 2014, quando riuscì a toccare i cuori di quanti parteciparono alla presentazione in sala consiliare di un altro suo libro, "Tu, Siria", la valigia dei ricordi dei suoi due viaggi a rischio nella terra d'origine.

Il romanzo

«Attinge alla drammatica realtà della guerra in Siria. Due fratelli, Fadi e Ryma, si uniscono al movimento pacifista che nasce segretamente nei campus universitari e che coinvolge giovani e lavoratori, iniziano un impegno attivo per la difesa dei diritti umani, sognando che la Siria riacquisti la libertà e si affranchi dall'oppressione della dittatura, siamo nel 2011 e il loro sogno svanisce in breve.

Scoperti e minacciati dal regime, sono costretti a fuggire dalla repressione che presto si trasforma in una feroce guerra, a cui si aggiunge l'orrore del terrorismo. Si imbarcano in Libia, alla volta dell'Italia, ma durante la traversata accade una tragedia e Fadi arriva a terra da solo. Il destino di Ryma resta avvolto dal silenzio del mare.

In Italia il giovane siriano viene accolto da un pescatore e da una giovane dottoressa. I loro destini si intrecciano in modo inaspettato. Ognuno cerca nell'altro le risposte ai suoi perché, e mentre in Siria si continua a morire, un evento inatteso sconvolge la nuova vita di Fadi e dei suoi amici».