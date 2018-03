"Dove Tutto è a Metà", alla ricerca della felicità con Federico Zampaglione

Torna a Corato Federico Zampaglione, il frontman dei Tiromancino. Sabato 24 marzo alle 10.30 sarà nell’auditorium del liceo artistico “Federico II stupor mundi” per presentare “Dove Tutto è a Metà”, il suo libro edito da Mondadori.



Dopo i saluti del dirigente scolastico Sabino Gallo, la docente Alessandra Loprieno introdurrà l’incontro moderato da Carlo Sacco.

Federico Zampaglione - cantautore, regista, sceneggiatore, autore di colonne sonore e anche scrittore – è un vero e proprio fiume in piena di creatività. “Dove Tutto è a Metà” è un romanzo scritto a quattro mani con Giacomo Gensini, che con il frontman dei Tiromancino aveva già collaborato alla stesura delle sceneggiature di Shadow (2009) e Tulpa (2013).

Ma “Dove Tutto è a Metà” è anche il titolo del brano lanciato dalla band di Roma, canzone, studiata come vera e propria colonna sonora della storia narrata nelle pagine del libro.

Una storia che vede due protagonisti, Lodo e Libero, appartenenti a due generazioni diverse, ma entrambe rivolte alla ricerca della felicità. Il primo è un cantante con un grande talento e un'assodata allergia al palcoscenico, occhi azzurri magnetici e un'energia irrequieta che attende di potersi sprigionare, se solo lui sapesse come farlo. Il secondo è un cantautore pop che un tempo riempiva gli stadi, ma dopo un paio di dischi sbagliati non riesce a venir fuori da un terribile blocco creativo. Il successo gli ha assicurato il benessere e una villa dotata di una sala d'incisione super accessoriata, in cui trascorre giornate frustranti a caccia di un'ispirazione che pare svanita.

Strade che parrebbero destinate a non incontrarsi mai, quelle di Lodo e Libero, ma quando invece si incrociano, ecco scoccare la scintilla in grado di rimettere tutto in gioco. Tra amori e tradimenti, concerti travolgenti, party lussuosi, incomprensioni e riconciliazioni, successi, fallimenti e colpi di scena, i protagonisti si troveranno a fare i conti con i propri punti di forza e le fragilità, e a compiere scelte che condizioneranno le vite di tutti.