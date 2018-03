Tra ombre e verità, "L'amante silenzioso" di Clara Sánchez

Continua la rassegna letteraria della libreria SonicArt, una iniziativa che sta portando in città gli autori italiani ed internazionali più in vista del panorama editoriale.



Giovedì prossimo, 15 marzo, alle 19.30 l’appuntamento è con un libro fresco di stampa, "L'amante silenzioso". Il volume, firmato dalla Sanchez per Garzanti, sarà presentato nel cenacolo di "Vivere In", in via Giappone 40.

Clara Sánchez «riesce sempre a stupire i lettori che attendono con trepidazione ogni suo nuovo libro - scrivono da SonicArt - È l’unica autrice ad aver vinto i tre più importanti premi letterari spagnoli, in Italia ha venduto oltre due milioni di copie ed è sempre presente in classifica.

Torna finalmente con un nuovo romanzo, anteprima assoluta italiana. In “L’amante silenzioso” Clara Sánchez descrive una realtà in cui la fragilità è preda di individui manipolatori e senza scrupoli. Una realtà in cui il passato non lascia la morsa sul presente; una realtà in cui le ombre non sono mai il riflesso perfetto della verità».