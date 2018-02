Tutto quello che si nasconde dietro “Il Corano senza veli”

Il Rotary club di Corato apre ancora una volta una finestra sul mondo. Domani (sabato 17 febbraio) lo fa ospitando Magdi Cristiano Allam, autore del libro “Il Corano senza veli”. A partire dalle 18.30 lo scrittore sarà nella sala verde del Palazzo di Città. Al suo fianco, per i saluti istituzionali, Gianfranco Tarantini e Pierpaolo Senigaglia, rispettivamente presidenti dei club rotariani di Corato e Bisceglie. A moderare l’incontro sarà il giornalista Cenzio Di Zanni.

«Ciò che ha ispirato il mio percorso spirituale e umano sin da piccolo è il fascino della verità e la passione per la libertà - scrive Magdi Cristiano Allam - Il fatto che sia nato musulmano, da genitori musulmani, in un Paese arabo a maggioranza islamica, ma che al tempo stesso ho studiato e vissuto in un microcosmo italiano e cattolico, mi ha sollecitato sin da piccolo a ricercare la verità, a pormi la domanda quale delle due religioni, delle due culture e delle due civiltà corrispondesse alla verità».

Il Corano senza veli

Il Corano, il testo sacro dell’islam, è il libro più diffuso nel mondo. Ma è anche il meno conosciuto. Ma è soprattutto il libro che più di altri incute paura. Magdi Cristiano Allam ha pubblicato una guida alla lettura del Corano destinata a tutti per conoscere correttamente e in modo semplice i suoi contenuti. Permette di scoprire che Allah non è il Dio unico dell’ebraismo e del cristianesimo, ma uno dei 360 idoli del Pantheon politeista arabo. L’islam legittima l’uccisione dei non musulmani, degli apostati, adulteri e omosessuali, ma anche la dissimulazione praticata dai «musulmani moderati» perseguendo il comune obiettivo di sottomettere all’islam l’intera umanità per conquistare il Paradiso delle vergini perpetue.