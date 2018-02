La lettura è un’azione condivisa: nasce «L'albero dell'amicizia»

«Tra gli alberi di un frutteto profumato di sole, un giorno spuntò un albero mai visto prima. Eppure aveva le radici, il tronco, i rami come tutti gli altri».

Con questo incipit parte una storia delicata e ricca di emozioni, una storia che vale la pena di raccontare ai più piccoli per aiutarli a districarsi nel fitto bosco dei sentimenti. Verrà letta per il consueto appuntamento organizzato dall'associazione culturale Fos, per le «azioni di lettura condivisa e partecipata».



Oggi, a partire dalle 18, l’appuntamento è per i bambini tra i cinque e i dieci anni in via Mercadante 9.

Il club dei piccoli lettori si riunirà per commentare la storia di un albero strano e poi dovrà trovare le parole più adatte per definire la bellezza straordinaria dell'amicizia. Per partecipare occorre prenotarsi al numero 347.8842479.