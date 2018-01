“Darei la vita”: le donne di Cinzia Tani, da ombre a muse ispiratrici

Si dice spesso che “dietro ogni grande uomo ci sia una grande donna”. Partendo da qui Cinzia Tani – con il suo libro “Darei la vita”, rende omaggio alle donne ombra, restituisce una nuova luce al loro ruolo di compagne, di muse ispiratrici.



Grazie alla collaborazione fra il Presidio del Libro guidato da Angela Pisicchio, la Libreria Ambarabacicicocò e le associazioni di Rete Attiva e Fidapa, la scrittrice e presentatrice televisiva sarà a Corato. Domenica 28 gennaio, dalle 18.30, Cinzia Tani dialogherà con la libraia Giada Filannino nella sala conferenze della biblioteca comunale.

La sua narrazione attraversa ben due secoli di storia, in un panorama che va dall’inizio dell’Ottocento fino al Novecento. Edito da Rizzoli, il libro narra storie di donne che hanno avuto un ruolo importante, spesso determinante, nella vita degli uomini con i quali hanno condiviso, in alcuni casi, non solo la vita sentimentale ma anche quella professionale.

Nei profili tratteggiati dalla Tani ci sono vite, a volte drammatiche: «Un libro che non è un riassunto di avvenimenti, non è un romanzo, è un insieme di emozioni e vicissitudini che scalderanno il cuore e che colpiranno, al tempo stesso, come una raffica di vento artico».