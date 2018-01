“Ricomincio da 16”, la donna e la Puglia al centro del libro di Doriana Iodice

L’attaccamento emotivo alla terra amata, la Puglia, e le quotidiane difficoltà, tra amore, salute e studi, di una giovane donna. Tenace e combattiva, che non demorde e che ricomincia, riparte e vince.



Tutto questo e molto altro è raccontato in “Ricomincio da 16” – Abrabooks Editrice, il primo libro dell’autrice coratina Doriana Iodice. «L’associazione Pro Loco Unpli “Quadratum”, presieduta da Gerardo Strippoli – scrive Francesco Brescia – ha organizzato la presentazione del lavoro letterario in collaborazione con il Comune di Corato per mettere in evidenza la rilevanza del ruolo della donna nella società, nella famiglia, nel lavoro, nella promozione del proprio territorio con la sua sensibilità, il suo ingegno e la sua tenacia».

Lunedì 22 gennaio, alle 18, nella Sala Verde del Comune avrà luogo l’incontro con l’autrice moderato dalla speaker e autrice di programmi radiofonici Maristella Lupone.

Il libro. Il mondo dorato in cui Martina viveva era perfetto, non mancava nulla per rendere felice la vita d’una sedicenne. Una bella famiglia, un’amicizia straordinaria, la scuola che amava e… Andrea. Improvvisamente la tragedia. Un aneurisma celebrale, che la porterà molto vicina alla morte, e dal quale uscirà solo lottando con tutte le sue forze, in un cammino lungo e irto di ostacoli. Dopo di questo metterà in discussione tutto: scuola, lavoro, affetti. Infine un incontro inaspettato spariglierà ancora le carte ridandole l’entusiasmo e la gioia di vivere.

L’autrice. Doriana Iodice nasce a Corato nel 1984. Terminati gli studi si trasferisce in Emilia Romagna per motivi di lavoro rimanendovi sei anni. Poi, a causa d’una grave vicenda personale, deciderà di cambiare completamente il suo percorso di studi indirizzandosi all’area medico-sanitaria e farà infine ritorno nella sua Puglia.