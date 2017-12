Piace il gospel a Corato, ancora una volta. In tanti hanno deciso di concludere il giorno di Santo Stefano al Comunale, partecipando al concerto del gruppo afroamericano “Roderick Giles & Grace”.



Sul palco Roderick Giles, tenore e leader del gruppo, i soprani Crystal Brooks e April Archer, David Hammett tenore, Jacqueline Tillery Williams alto e Marcus Johnson alla tastiera.

Roderick Giles nato a Washington DC, ha cominciato a studiare musica e canto sotto la guida di Dr. Joyce Garrett, ma la frequentazione di cori Gospel inizia già da quando era alle scuole medie. All’età di 22 anni, Roderick ha fondato già una propria agenzia musicale ed incomincia a promuovere musica di alto livello: con il suo gruppo Grace composto da 6 cantanti molto talentuosi si è esibito in luoghi molto prestigiosi come La Casa Bianca, il Kennedy Center e molti altri. Nel settembre del 2013 Roderick ed il suo gruppo hanno presto parte della 52esima registrazione della grande cantante Gospel Dorothy Norwood. In tutte le loro esibizioni si può ascoltare la passione e la devozione per il canto ed il gospel, infondono in tutti gli ascoltatori il messaggio di pace, amore, gioia e speranza.

Così è stato anche al comunale: sul finire del concerto pubblico in piedi, divertito e partecipe con il battito delle mani.