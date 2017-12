Al Laboratorio Urbano l'open day delle arti

Domani a partire dalle 16, nell’ex istituto scolastico Imbriani in viale Ettore Fieramosca 169, le associazioni del Corato Open Space daranno vita ad un evento unico per far conoscere i progetti e le attività del Laboratorio Urbano della nostra città. Un’occasione per aprire gli spazi alla comunità e consolidare la rete tra organizzazioni e persone che ogni giorno contribuiscono a rendere il Laboratorio Urbano un luogo aperto, dove dare spazio alle idee e ai progetti.

Ogni stanza dell’ex scuola sarà dedicata ad un tema: illustrazione, teatro, musica, tatuaggio, danza, tecnologia, fotografia; e si alterneranno mostre, workshop, performance, talk, concerti e molto altro.

«Il melting pot di stili, discipline e azioni, è espressione della poliedricità degli interessi e dei linguaggi che animano quotidianamente il Laboratorio Urbano, e che, per l’occasione, si ibrideranno per cogliere nuove cifre stilistiche e nuove forme di senso nella cornice imperiosa della contemporaneità» spiegano gli organizzatori IfinApulia, Compagnia della Molliche, Compagnia della Formiche, cooperativa sociale Il Girasole e Cittattiva

Ogni attività sarà totalmente gratuita e aperta a tutti, con la finalità di offrire un prezioso momento di scambio e confronto con gli artisti e gli ospiti della kermesse.

Interverranno Massimiliano di Lauro, Patrizia Mastrapasqua, Carla Indipendente, Valentina Lorizzo, gruppo FotoAmatori, Francesco Martinelli e gli allievi del COET, Michele Bloom, El Brace Tattoo, Fabrizio Riccardi, Aldo D’Introno, Francesco Curci, Alessandro Vangi, Crew South Stile.

Il programma

Sezione pomeridiana 17:00-21:30

Illustrazione 17:00-20:00

La stampa risografica arriva nel Laboratorio Urbano di Corato, e offre a tutti la possibilità di scoprirla.

Inaugurazione Stamperia del Corato Open Space;

Mostra espositiva Patrizia Mastrapasqua, Massimiliano di Lauro, Carla Indipendente, Valentina Lorizzo;

Workshop dimostrativo sulle tecniche di stampa in risograph

Talk: cos'è l'illustrazione? Perché stampare in risograph? Cosa sono le risograph?

Fotografia 17:00-20:00

Corato ha una lunga tradizione di fotografi... Non potevamo non dare continuità alla storia: ora Corato ha una camera oscura aperta a tutti!

Inaugurazione Camera Oscura

Workshop dimostrativo stampa in camera oscura – Il club Fotofficine Corato vi guiderà all'interno dell'intero processo fotografico: dallo scatto alla stampa

Tattoo 17:00-20:00

Sarà l'opportunità per approfondire la tematica del tatuaggio nella sua estensione più artistica, dove il tatuatore non è solo un abile tecnico, ma un artista capace di aggiungere quel quid identitario ad opere uniche, autentiche manifestazione del proprio modo di essere, del proprio sentire.

Performance a cura di Michele Bloom e El Brace Tattoo

Mostra espositiva tavole tattoo

Talk e confronto con il pubblico

Teatro 17:00-20:00

Interpretazione e letture dagli allievi attori del Laboratorio scolastico del COET (Centro di Orientamento ed Educazione Teatrale).

ore 17,00-18:30 | spettacolo teatrale WILLIAM SHAKESPEARE “Lo spazio dello sguardo e dell’ascolto”

ore 19,00-20,00 | LEE MASTERS “Un posto per le persone”

Conduzione di Francesco Martinelli

Breakers 18:30-20:00

Promuovere, conoscere e aggregare i movimenti freestyle della realtà coratina e è ormai un impegno costante.

Breaker Cypher a cura della crew South Stile

Tecnologia e innovazione | 17:00 – 20:00

Il progetto nato per mettere a contatto i ragazzi, il mondo maker e della prototipazione, ha dato vita ad uno spazio dedicato tecnologia e all’innovazione.

inaugurazione Hacker Space

workshop dimostrativo di stampa 3D costruita dai ragazzi della scuola superiore

talk cosa è la prototipazione? Quali sono le potenzialità dell’Arduino? come costruirsi una stampante 3D!

Arte 18:00-21:00

Fabrizio Riccardi, artista, esporrà alcune delle sue creazioni e produrrà un'opera dal vivo durante l'intero Open.

happening

mostra

Sezione serale 21:45-01:00

Musica + Light Art 21:45-23:00

Un lavoro minuzioso e attento mette in scena uno spettacolo che indaga sulla dimensione temporale delle cose dove suoni, spazi e materia raccontano l’unicità degli istanti irripetibili.

Uno spettacolo immersivo tra video mapping e musica, tra luce e suono.

Aldo D'Introno e Francesco Curci si esibiranno in concerto di musica ambient in elettroacustica. Video proiezione: Alessandro Vangi.

Soft Djset finale 23:00-01:00