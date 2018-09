Strage dei treni, oggi riprende l'udienza preliminare

Riprende questa mattina alle 9.30, nell’aula di Corte d’Assise del Palazzo di giustizia di Trani, l’udienza preliminare per decidere se processare 18 persone e una società responsabili - a vario titolo - del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, avvenuto lungo la tratta Andria-Corato della Ferrotramviaria: 23 le vittime e 51 i feriti.

Si tratta del secondo round dopo quello del 16 luglio, quando è avvenuta la costituzione delle parti e vennero preannunciate le numerose richieste di costituzione di parte civile. Oltre ai parenti delle vittime e ai passeggeri feriti, richiesta in tal senso è arrivata anche dalla Regione Puglia e dai Comuni di Andria, Corato e Ruvo di Puglia, nei quali vivevano le vittime dell'incidente e che hanno riportato anche danni morali e di immagine; e ancora da quattro associazioni dei consumatori e tre animaliste e una di invalidi e vittime del lavoro.

L’udienza è fissata nell’aula di Corte d’Assise del Tribunale di Trani, anche se il 16 luglio qualche legale chiese il trasferimento, per questioni di spazio, del procedimento in un’aula bunker (del carcere di Trani o in quella di Modugno). Ma il Gup Angela Schiralli aveva già disposto il trasferimento da quella Gip-Gup “Antonio Lovecchio” (troppo piccola per poter ospitare tutte le parti) a quella di Corte d’Assise.

Oggi, con ogni probabilità, sarà dato spazio alle eccezioni delle difese, qualcuna già avanzata informalmente il 16 luglio. Il giorno dopo vennero, invece, depositati i nuovi 37 documenti acquisiti presso il Ministero dei Trasporti, ovvero nuovi atti entrati a far parte del già poderoso fascicolo d’indagine sullo scontro dei treni, così come annunciato dai pm Marcello Catalano e Alessandro Pesce e dal procuratore aggiunto Achille Bianchi.

Le accuse mosse dalla Procura di Trani nei confronti dei 18 imputati riguardano i reati - contestati a vario titolo - di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso. Sono imputati dipendenti, dirigenti e vertici della Ferrotramviaria, ma anche dirigenti del Ministero dei Trasporti e dell’Ustif (organi periferici del Ministero che si occupano delle ferrovie in concessione) di Puglia, Calabria e Basilicata. Si tratta dei due capistazione di Andria e Corato, Vito Piccarreta e Alessio Porcelli, in servizio la mattina dello schianto; del capotreno sopravvissuto Nicola Lorizzo (era sull’ET1021); del dirigente coordinatore centrale (Dcc), Francesco Pistolato; dei vertici (all'epoca dei fatti) di Ferrotramviaria, il conte Enrico Maria Pasquini e la sorella Gloria Pasquini; del direttore generale, Massimo Nitti, e il direttore di esercizio, Michele Ronchi; e ancora Giulio Roselli, dirigente divisione infrastruttura di Ferrotramviaria; Vito Mastrodonato, dirigente responsabile della divisione passeggeri di Ferrotramviaria; Francesco Giuseppe Michele Schiraldi, capo unità organizzativa tecnica responsabile del coordinamento delle attività delle unità tecniche di divisione e del supporto infrastruttura; Tommaso Zonno, coordinatore responsabile dell'unità tecnica trazione e scorta ferroviaria; Giandonato Cassano, coordinatore di ufficio responsabile dell’unità tecnica formazione e regolamenti unità sociale; Antonio Galesi, capo unità tecnica e responsabile unità tecnica movimento stazioni. Il processo, ancora, è stato chiesto per Virginio Di Giambattista, direttore generale della direzione generale per i sistemi di trasporto e impianti fissi e il trasporto pubblico locale, ed Elena Molinaro, direttore della divisione 5 della direzione generale-Tpl; Alessandro De Paola e Pietro Marturano, in qualità di direttori dell’Ustif di Puglia, Basilicata e Calabria (il primo dal gennaio al giugno 2011 e dal giugno 2013 al dicembre 2014, il secondo dal 19 febbraio 2015). Il giudizio, infine, è stato chiesto anche per la società Ferrotramviaria per l’illecito amministrativo dipendente dai reati commessi da vertici e dirigenti.