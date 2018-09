Si è temuto il peggio oggi pomeriggio in via Giacomo Veneziani, una parallela di viale Vittorio Veneto. I residenti della zona hanno sentito le urla di un anziano signore coratino: era rimasto "intrappolato" nel suo appartamento dopo essere caduto.

L'uomo, non riuscendo a rialzarsi, ha iniziato a gridare per chiedere aiuto. La presenza dei vicini è stata fondamentale: non riuscendo ad aprire la porta d'ingresso dell'appartamento, gli inquilini del palazzo hanno chiamato i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

Utilizzando una scala i pompieri hanno raggiunto l'anziano passando dalla finestra che si affaccia proprio in via Veneziani: lo hanno trovato ai piedi del letto, in stato confusionale. Secondo i primi accertamenti eseguiti dal personale sanitario, le condizioni di salute dell'anziano non sarebbero gravi. L'ambulanza del 118 lo ha accompagnato all'ospedale di Andria.