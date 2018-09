Fiamme in via Gravina, a fuoco alberi e sterpaglie Copyright: CoratoLive.it

Vigili del fuoco in azione questa mattina. Poco prima delle 13 si è sviluppato un incendio in via Gravina, dopo il boschetto, a ridosso di ville e pini maestosi.

A prendere fuoco sono stati alcuni alberi e delle sterpaglie, per una estensione di circa 3mila metri. L’arrivo tempestivo dei pompieri del distaccamento di Corato ha permesso di scongiurare il peggio, evitando soprattutto che prendessero fuoco gli alberi più longevi.

Ancora da accertare le cause che hanno innescato l’incendio.