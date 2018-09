Apparecchiatura radiologica in avaria, niente esami all'ospedale

Da due giorni niente esami radiologici all'ospedale di Corato. Perlomeno quelli relativi a rachide cervicale, dorsale e lombare, cranio e seni paranasali, ossa della faccia, spalla, omero, bacino, femore, ginocchia, emitorace, sterno e addome.



Tutta colpa della (ennesima) rottura dell'apparecchiatura radiologica che da domenica sera ha smesso di funzionare.

Non si tratta, purtroppo, della prima volta in cui accade un fatto del genere, anzi. Lo stesso macchinario si era rotto anche nel mese di luglio, rimanendo inservibile per diversi giorni e causando tanti disagi per pazienti e personale ospedaliero.

Anche stavolta, coloro che hanno necessità di effettuare uno degli esami elencati poc'anzi, sono costretti a recarsi in altre strutture ospedaliere.

È invece possibile realizzare esami radiologici relativi ai restanti segmenti scheletrici.