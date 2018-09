Anziana investita su viale Diaz

Un'anziana signora è rimasta ferita questa sera dopo essere stata investita da un'auto.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 22 lungo l'extramurale, nei pressi dell'incrocio fra viale Diaz e via Dante.

La donna stava attraversando la strada, quando è sopraggiunta l'auto condotta da una ragazza. In seguito all'impatto con il veicolo, l'anziana è finita a terra. Per soccorrerla è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che l'hanno condotta in ospedale.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti i carabinieri.