Vigili del fuoco e polizia locale in azione in via San Benedetto dove questa mattina intorno alle 8 una lastra in pietra si è staccata presumibilmente dal campanile della chiesa ed è caduta sulla strada.

Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Solo una grande spavento per coloro che in quel momento stavano percorrendo la via.

La zona è stata delimitata e messa in sicurezza.

I pompieri sono intervenuti anche con una autoscala per effettuare tutte le verifiche del caso.