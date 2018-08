Nascondeva droga in casa, 25enne in carcere

Un coratino di 25 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato per spaccio di sostanza stupefacente.



Il giovane è stato fermato nell'ambito dei continui controlli che la polizia sta conducendo in queste settimane per contrastare il fenomeno.

Dopo una perquisizione nell'abitazione del ragazzo, ieri mattina gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 4 grammi e mezzo di cocaina, 30 grammi di hashish, 130 grammi di marijuana e persino una pianta dello stesso stupefacente. Posti sotto sequestro anche 200 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Il giovane arrestato è stato condotto presso il la casa circondariale di Trani.

I controlli, intanto, non si fermano. Gli agenti continuano a tenere alta l'attenzione nel centro storico e nei luoghi di ritrovo dei giovani. In particolare in largo Abbazia sono state sequestrate alcuni dosi di droga per uso personale - che quindi non costituiscono reato - mentre diverse persone sono state segnalate in Prefettura come assuntori.