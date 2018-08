Nave Diciotti, i tre profughi arriveranno in Diocesi il 5 settembre

È ufficiale. Tre profughi imbarcati sulla nave Diciotti (assieme a circa 140 migranti la maggior parte di origine eritrea, tutti tenuti su quella nave per alcuni giorni su disposizione del ministro degli interni Salvini e poi sbarcati quando la CEI, l’Albania e l’Irlanda hanno preso l’impegno di accoglierli nelle proprie strutture) arriveranno a Barletta il 5 settembre, ospitati nel dormitorio della Caritas cittadina in via Manfredi.

La conferma è arrivata ieri sera a Lorenzo Chieppa,direttore della Caritas di Barletta, che, nei giorni scorsi, a seguito di intesa con l’arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo, don Raffaele Sarno, direttore della Caritas diocesana, ha fatto pervenire alla Caritas nazionale la disponibilità ad accogliere tre dei quasi cento migranti presi in carico dalla Conferenza episcopale italiana in base ad un accordo con il Viminale, mentre gli altri della Diciotti sono stati accolti da diverse diocesi italiane.

Posso dire che l’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo, don Raffaele ed io siamo soddisfatti per l’attribuzione dei tre migranti per quello che per noi è un servizio di solidarietà che la Caritas fa verso tutti, soprattutto verso gli italiani che vivono nel disagio» spiega Lorenzo Chieppa. «Le risorse per questo servizio di accoglienza saranno reperite dai fondi dell’otto per mille che la CEI ha messo a disposizione; ma si fa presente anche l’attenzione e la generosità di tanti sensibili al problema».