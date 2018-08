Cane incastrato in una recinzione, salvato dai vigili del fuoco

Nessun incendio e nessuna emergenza legata al fuoco.

Stavolta i pompieri del distaccamento di Corato sono entrati in azione per salvare un cane rimasto incastrato nella recinzione di una villetta in contrada Lama Cupa.

Tutto è accaduto ieri sera, poco dopo le 22. Un ragazzo si è recato presso la centrale operativa dell'Imevi per segnalare la presenza del cane impossibilitato a muoversi e forse anche ferito.

I vigilantes hanno quindi allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto e, dopo una serie di manovre, sono riusciti a liberare l'animale e a riconsegnarlo al proprietario.