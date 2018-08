«A fare la differenza è il modo di vivere le cose. Se la festa patronale è una occasione per pregare per le persone che stanno vivendo un momento di grande sofferenza, tutto può procedere». Con queste parole, ieri sera, il vicario zonale don Giuseppe Lobascio ha salutato i coratini riuniti in via Duomo ad attendere che la statua del Santo Patrono varcasse la soglia della chiesa Matrice.

Chiara dunque la scelta fatta per la prima processione di San Cataldo: «pregare per le famiglie delle vittime del ponte Morandi e per chi è rimasto ferito”.

Come da tradizione il simulacro è stato portato a spalla dai confratelli nel Palazzo di città, non prima di aver attraversato il cuore della città, il corso. Resterà nella casa comunale fino a lunedì sera. Ad accogliere la statua di San Cataldo erano presenti il sindaco e la giunta comunale.

Tra luminarie, bancarelle e giostre, i festeggiamenti continuano oggi. Martedì, come annunciato oggi, sarà la volta di Edoardo Vianello.

Il video dell’uscita della statua



Di seguito il programma delle prossime giornate di festa.



Domenica 19 agosto

Ore 8.30: Lancio di Mortaretti.

Ore 11.00, chiesa Matrice: Solenne Concelebrazione presieduta da sua Eccellenza Mons.Leonardo D’Ascenzo con la partecipazione del Rev.Capitolo, dalle autorità civili e militari, dalle Confraternite e associazioni religiose.

Ore 12.00: Matinée del concerto bandistico città “Palazzo San Gervasio”, piazza Marconi ang. via Verdi.

Ore 18.30: Chiesa Matrice, Santa Messa

Ore 19.30: L’artistico Busto Argenteo del Santo Patrono sarà portato in Processione presieduta dal: Rettore della chiesa Don Giuseppe Lobascio, sarà accompagnata dal Rev. mo Capitolo, dalle Autorità civili e militari, dalla Deputazione Maggiore, dalle Confraternite ed Associazioni religiose.

Ore 22.00: Piazza Cesare Battisti grande orchestra di fiati lirico - sinfonica “Palazzo San Gervasio” diretto dal Maestro Michele Lapolla.

Lunedì 20 Agosto

Ore 8.30: Lancio di mortaretti.

Ore 9.00: Chiostro Palazzo di Città: S. Messa celebrata dal Rettore don Giuseppe Lobascio.

Ore 19.00: Chiostro Palazzo di Città: S. Messa.

Ore 20.00: Rientro della statua lignea del Santo Patrono in Chiesa Matrice.

Ore 23.00: Grandioso spettacolo pirotecnico Ditta Pirofantasy. Contrada “Pezze San Cataldo” (Stazione Bari Nord)

Fuori programma

Domenica 19 agosto: ore 8.00: Pedalando con i Santi in collaborazione con Legambiente e Pro loco

Martedì 21 agosto, piazza Cesare Battisti: spettacolo musicale organizzato dall’amministrazione Comunale di Corato. Per i dettagli clicca qui.