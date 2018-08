Infermiere coratino in vacanza salva un bimbo: «L’ho visto rivivere, non lo dimenticherò mai»

«L’ho visto e sentito rivivere mentre lo rianimavo, è qualcosa che mi porterò dentro per tutta la vita». Così, l’infermiere coratino Massimo Randolfi, racconta al sito Nursetimes.org l’esperienza vissuta il 14 agosto, mentre era in vacanza in un resort di Villapiana (in provincia di Cosenza).

Dando il cambio ad un chirurgo dell’ospedale di Lecce, è riuscito a rianimare un bimbo di sei anni in arresto cardiocircolatorio: il piccolo era precipitato sul fondo di una grande piscina ed aveva perso i sensi. I presenti si erano tuffati per riportarlo sull’asciutto ma la situazione da subito era apparsa molto grave: il bimbo non respirava, aveva gli occhi riversi all’indietro, il polso carotideo non era palpabile.



«Stavo parlando al telefono – spiega Randolfi - quando ho notato un manipolo di persone intorno a un corpicino disteso per terra. All’inizio non capivo bene cosa fosse accaduto ma poi, vedendo l’inequivocabile movimento del massaggio cardiaco, non c’ho pensato un attimo: ho chiuso la telefonata, ho allontanato i curiosi e mi sono avvicinato. Solo in quel momento ho capito che stavano soccorrendo un bambino di sei anni».

Il medico che stava praticando il massaggio «era esausto, sfiancato dagli interminabili minuti di rianimazione cardiopolmonare»: sono operazioni in grado di mettere a dura prova anche gli atleti allenati. Randolfi gli ha dato il cambio, ha iniziato con le ventilazioni bocca a bocca e le compressioni toraciche senza sosta, profonde e veloci. Fino al primo segnale, tanto aspettato e sperato: il bambino ha iniziato a espellere dalla bocca una notevole quantità di acqua, il polso è riapparso e dopo un po’ ha ripreso a respirare.

All’arrivo dell’ambulanza, il bimbo è stato trasportato all’ospedale di Rossano dotato del reparto di rianimazione per essere intubato e stabilizzato. I medici del nosocomio calabrese hanno poi optato per il trasferimento al più attrezzato ospedale di Cosenza. E nelle prime ore della mattinata di ieri è arrivata la notizia che il piccolo è fuori pericolo.