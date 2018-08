Traffico in tilt su via Gravina. Nel primo pomeriggio di oggi un tir con rimorchio ha sbandato mentre percorreva il sottopassaggio che conduce verso la ex statale 98 e ha perso il suo carico di bottiglie in vetro.

Nessuno è fortunatamente rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione, un altro veicolo potrebbe aver tagliato la strada al tir, facendo perdere il controllo del mezzo al conducente.

Al momento la carreggiata è piena di cocci e pedane in legno e non è percorribile. Il traffico è quindi bloccato.

Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e Metronotte.