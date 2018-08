Omicidio di piazza Abbazia, convalidato il fermo di Manzi e Patruno

È stato convalidato dal Gip del Tribunale di Trani, Maria Anna Altamura, il fermo dei due giovani coratini indagati per l’omicidio di Viktorjan Picaku, il 23enne albanese ucciso la sera dell’1 agosto al termine di una sparatoria in piazza Abbazia.

Rimangono in carcere il 21enne Domenico Manzi e il 29enne Domenico Patruno, entrambi residenti a Corato e gravati da qualche precedente: si sono costituiti ai carabinieri il giorno successivo all'omicidio. I militari erano sulle loro tracce da ore grazie alle indicazioni dei testimoni ed alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.



Sabato i due sono stati interrogati dal gip, alla presenza del pm Francesco Aiello che affianca la collega Raffaella De Luca nelle indagini. In tale occasione Manzi – il 21enne assistito dall’avvocato Vincenzo Desiderio - ha confermato quanto già dichiarato subito dopo essersi costituito: pur ammettendo di aver sparato a Picaku, nega di averlo chiamato per dargli appuntamento in piazza Abbazia per chiarimenti riguardo a una lite avvenuta due sere prima. Sul posto, a bordo di una Vespa di colore nero, contemporaneamente a Manzi arrivò anche suo cugino Patruno. Sullo stesso mezzo, Manzi - armato di pistola e mazza da baseball - e Patruno, sono fuggiti subito dopo il delitto.

Ieri, intanto, all’Istituto di Medicina legale di Bari si è svolta l’autopsia sul cadavere del giovane, eseguita da Antonio De Donno. Sarebbe confermata la presenza di due proiettili nel corpo, uno alla gamba e l’altro all’altezza della spalla.