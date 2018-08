Corato abbraccia la comunità albanese, Viktor «vola in alto come un'aquila libera» Copyright: CoratoLive.it

«Vola in alto come un'aquila libera». Così si immagina Viktor, il giovane 23enne ammazzato mercoledì sera in piazza Abbazia.



Ieri sera, in quello stesso luogo, c’è stato un “abbraccio” fra la comunità albanese residente da anni a Corato e tantissimi cittadini e cittadine che hanno voluto esprimere vicinanza e solidarietà. C’erano anche il fratello di Viktor, sua sorella, un loro zio e un loro cugino, arrivati dall’Albania.

In quella che era la piazza preferita da Viktor si è creato un clima di raccoglimento, culminato nel lancio dei palloncini e delle lanterne bianche.

Prima del congedo, qualche parola da parte della piccola comunità albanese «ringrazia tutti i cittadini di Corato che ieri sera hanno contribuito alla raccolta fondi per Viktor. Grazie alla vostra generosità e buon cuore siamo riusciti ad ottenere una somma notevole per aiutare la famiglia ad affrontare le spese del funerale in Albania.

Nel nome della nostra comunità e della famiglia di Viktor un grazie enorme a voi, Coratini, gente con il cuore grande».

Adesso si attende di sapere quando, e come, la salma potrà tornare in Albania per l’ultimo saluto.