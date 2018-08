Incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato fra due camion

Inizia con una tragedia questa prima domenica di agosto. Stamattina un operaio di 57 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

L’uomo, un andriese, era al lavoro in una azienda coratina che si trova in via Sant’Elia.

La dinamica è ancora da chiarire ma, di fatto, la vittima si è ritrovata schiacciata fra due camion.

Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 arrivati da Ruvo e la polizia municipale.

Seguiranno aggiornamenti