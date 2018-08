Il dolore degli albanesi residenti a Corato: «La mamma di Viktor piange con gli occhi verso il mare»

«Non è finita! Il corpo di Viktor deve arrivare in Albania. Li c'è una madre che piange con gli occhi verso il mare e aspetta di abbracciare per l'ultima volta suo figlio». Con questa frase, piena di compassione autentica, una «piccola comunità di albanesi che vive da anni qui a Corato» lancia un appello, ma anche un invito, ai cittadini.

«Ci sono amici parenti che vogliono dare l'ultimo saluto a Viktor – scrivono su facebook - Noi daremo il nostro contributo ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Siamo gente che crede nei valori della vita e crede in voi coratini, gente con il cuore grande.

Domani sera (sabato 4 agosto alle 20 in piazza Abbazia ci sarà una manifestazione in memoria di Viktor, il ragazzo che poteva essere figlio o fratello di tutti. Facciamo sì che un gesto di bontà e di amore verso il prossimo vinca sulla violenza e la cattiveria. Facciamo sì che una madre possa abbracciare per l'ultima volta suo figlio, che questo gesto di solidarietà ci unisca in un'unica direzione, che è quella della dignità umana e il rispetto per la vita, che va rispettata oltre la nazione, religione e colore. Grazie vi aspettiamo».

L’unica raccolta fondi autorizzata sarà quella di domani sera in piazza Abbazia.