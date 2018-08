Emergenza sicurezza, il sindaco Mazzilli incontra il Prefetto di Bari

È stato un incontro interlocutorio ma importante quello avvenuto questa mattina a Bari fra il Sindaco di Corato, Massimo Mazzilli, ed il Prefetto di Bari Marilisa Magno: nelle ore immediatamente successive al grave episodio di criminalità verificatosi mercoledì in largo Abbazia, il primo cittadino di Corato aveva infatti chiesto di poter conferire con la massima Autorità territoriale in tema di sicurezza, e dalla Prefettura era giunta la disponibilità ad un dialogo istituzionale sulla vicenda.



Accompagnato dall’assessore alla polizia locale, Pasquale Tarricone, e dal comandante del corpo di polizia locale, Paolo Milillo, incontrando il Prefetto Magno, il Sindaco di Corato si è complimentato innanzi tutto per l’operato svolto dalle Forze dell’Ordine nell’essere riusciti ad individuare e assicurare in poche ore alla Giustizia i due responsabili dell’omicidio del giovane albanese, fatto importante che restituisce certezze alla nostra Comunità.

Il bisogno di maggiore “sicurezza” viene avvertito forte dai cittadini, ed è per questo che il Primo Cittadino di Corato ha chiesto misure di rafforzamento del personale e nuovi servizi di controllo del territorio e soprattutto per la prevenzione del crimine. Il Prefetto ha assicurato che, al fine di intervenire per dare ulteriori rassicurazioni in vista di nuove azioni di controllo del territorio, nei primi giorni della prossima settimana in occasione dell’ordinaria convocazione del Coordinamento per l’Ordine e la Sicurezza pubblica provinciale, sarà invitato a partecipare anche il Comune di Corato.

«Ringraziamo il Prefetto di Bari, dott.ssa Marilisa Magno – sottolinea il Sindaco - per la immediata disponibilità accordata alla nostra richiesta di incontro, avanzata nell’immediatezza dell’episodio criminoso, auspicando interventi per una migliore percezione della sicurezza nei cittadini, sconvolti da ciò che era accaduto: è un dialogo importante tra Istituzioni, che pur dovendo fare i conti con i tagli di fondi e personale, ci fa capire come l’attenzione sia comunque alta da parte di chi coordina le Forze dell’Ordine su un territorio come il nostro, il cui status in merito alla sicurezza è perfettamente noto in Prefettura.

Situazioni che si ripercuotono a livello locale, e per le quali come amministrazione comunale cerchiamo comunque di dare il massimo: continueremo ad attuare i servizi già predisposti da inizio luglio, come il prolungamento dell’orario della Polizia Locale fino alle ore 24 nei fine settimana, la verifica ed il controllo delle Ordinanze emanate per garantire maggiore sicurezza, decoro e igiene, coinvolgendo le associazioni di volontariato e anche la vigilanza giurata privata, oltre a richiedere collaborazione a tutti i cittadini, perché alla base di una buona Comunità ci deve essere un buon senso civico da parte di tutti.

Da Corato, al di là di questo gravissimo episodio che comunque sembra collegato ad alcune individualità a rischio ma non legate ad organizzazioni criminali (l’ultimo rapporto sulla sicurezza del territorio escludeva appunto la nostra Città dalle reti della criminalità organizzata), deve continuare ad emergere la civiltà della gente per bene che da sempre ne caratterizza il tessuto sociale, come dimostrato in questa occasione in cui agli inquirenti è stata fornita collaborazione alle indagini.

Resta però lo sgomento per la perdita di una giovane vita umana, per la quale esprimiamo il nostro cordoglio. Con l’occasione voglio ringraziare i Carabinieri della locale Stazione di Corato e della Compagnia di Trani, il Corpo di Polizia Locale, che sono intervenuti tempestivamente sul luogo del crimine, il personale paramedico dell’Associazione Ali del Soccorso di Corato e il personale medico del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimare la vittima, e le altre forze dell’ordine e istituti di vigilanza che hanno prestato la propria opera sino alla conclusione delle operazioni di rito svolte dalla Magistratura di Trani».