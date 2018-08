Cinque stelle: «Cordoglio alla famiglia di Victor e condanna ad ogni gesto di violenza»

«Il più sentito cordoglio alla famiglia di Victor e la condanna, senza sé e senza ma, ad ogni gesto di violenza e illegalità». È quello che esprime il Meetup Movimento Corato 232 aderente al Movimento Cinque Stelle a seguito della sparatoria di piazza Abbazia in cui ha perso la vita il giovane Viktor Picaku.

«Questo drammatico episodio – scrivono - richiama ancora una volta l'attenzione sul problema della sicurezza nella nostra città.

L'anno 2016 fu presentata una istanza sulla sicurezza in città, chiedendo all’amministrazione comunale di realizzare un programma efficace di contrasto e prevenzione contro la microcriminalità, nel 2017 invece fu presentato un programma con 10 punti, con tutto ciò dall'amministrazione comunale non fu preso in considerazione nulla, nemmeno una sola discussione in consiglio. Neanche il sindaco, che ha una doppia figura (capo dell’amministrazione comunale ed ufficiale del governo) ha emanato atti in materia di ordine e sicurezza pubblica utili e fatti osservare seriamente.

Dopo il folle gesto omicida di mercoledì sera chiediamo nuovamente al sindaco e tutta la giunta di attuare seri provvedimenti e di garantire ai cittadini maggiore tranquillità. La città di Corato non deve più aspettare che succedano altri casi spiacevoli, non è possibile che una comunità con 50mila abitanti non abbia a disposizione presenze sufficienti di pubblica sicurezza sul territorio.

Dobbiamo collaborare tutti: le forze dell’ordine, le istituzioni, i cittadini ed i governi locali e nazionali per dare più sicurezza alla nostra città è necessario aumentare il presidio puntuale sul nostro territorio. Ma la macchina deve funzionare».