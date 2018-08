«Fermarsi, riflettere e reagire»: i passi da compiere dopo il terrore di piazza Abbazia

Piazza Abbazia, ma anche Corato, non si riescono più a concepire alla stessa maniera dopo l’omicidio di Victor. Corrado De Benedittis - docente di storia e filosofia oltre che ex responsabile della Caritas cittadina - nella nota che di seguito riportiamo ingralmente,si ferma a pensare ai tre passi da compiere: «Fermarsi, riflettere e reagire».



«La morte violenta di un giovane concittadino di soli 23 anni per mano armata di altrettanti giovani concittadini impone a tutta la città di Corato di fermarsi, riflettere e reagire.

Fermarsi: sospendere il clima di infinite e sterili polemiche che sta rendendo miope la vita collettiva, incapace di capire che urge guardarsi negli occhi tra persone, tra generazioni, tra forze sociali e politiche; rendere pubblico il lutto per una così grave perdita, avvenuta in modo efferato e assurdo.

Riflettere: quali modelli di giustizia, di affettività e di socialità offriamo al mondo giovanile che invece appare sempre più destinato a una solitudine generazionale, deprivato com'è di prospettive e visioni? Ragazzi che sparano a un ragazzo! Sembra il suicidio della speranza e del futuro. L'importante rigenerazione urbana delle piazze adesso deve fare spazio a una grande e profonda rigenerazione sociale, culturale, economica della Città.

Reagire: in modo forte, deciso, su tutti i piani: più sicurezza e controlli e soprattutto più prossimità, sensibilità e attenzione alle nuove generazioni, ai più deboli, a chi da solo non ce la fa. Reagire con un grande e collettivo “no” alla violenza e alla criminalità rimettendo al centro il diritto a una città sicura, libera dalla paura, capace di riaffermare il rispetto e l'inviolabilità della vita in ogni singola persona».