Sparatoria in largo Abbazia, i presunti responsabili si sono costituiti

Poco prima delle 22 di questa sera due uomini, i presunti responsabili dell'omicidio di Victorian Pikaku, si sono costituiti. Dopo essersi dati alla fuga per diverse ore, si sono consegnati agli inquirenti.

Il fatto

Ieri sera, alle 21.30, Victorian Pikaku era in piazza Abbazia. Due uomini in sella ad una Vespa di colore nero lo hanno raggiunto e ucciso con quattro colpi di pistola. In tanti, grandi e bambini, hanno assistito alla sparatoria che ha creato un clima di terrore nella piazza.

Ancora da accertare le motivazioni che hanno portato al delitto: non è escluso che all'origine ci siano ragioni passionali.

Sul caso stanno indagando i carabinieri. Sul corpo della vittima sarà eseguito l’esame autoptico presso l’istituto di Medicina legale di Bari. Ad occuparsene sarà il dottor Antonio De Donno, in base alle disposizione del pm Raffaella De Luca.

Seguiranno aggiornamenti.