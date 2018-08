Movimento Schittulli: «Le nostre strade non sono più sicure, si prendano provvedimenti»

Il grado di sicurezza percepita in città non resta di certo invariato all’indomani di un omicidio consumato in pieno centro, sotto gli occhi di tanti cittadini.



«Il fatto criminoso consumatosi ieri sera nel cuore della nostra città ci lascia sgomenti – commentano dal Moviemento Schittulli - Come non mai chiediamo al sindaco di prendere consapevolezza che le nostre strade non sono più sicure. Di assumere con tenace determinazione ogni provvedimento utile a garantire e preservare la sicurezza dei cittadini.

Chiediamo che venga convocato un consiglio comunale in seduta straordinaria presieduta dalle maggiori cariche della nostra Regione e dello Stato» scrive il coordinatore cittadino, Mario Matteo Malcangi.