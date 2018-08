Si chiamava Victor, aveva appena 23 anni. Era di origini albanesi ma viveva da tempo a Corato, gli volevano bene in tanti eppure qualcuno ha deciso che era giunta la sua ora. Ieri sera è stato ammazzato in piazza Abbazia.

Il luogo era popolato da bambini, famiglie e giovani. Alle 21.30 - come testimoniano le telecamere di videosorveglianza - due uomini in sella ad una Vespa di colore nero sono arrivati e, nel giro di pochi istanti, gli hanno sparato quattro colpi ferendolo a morte. Sotto gli occhi di tante persone. Una uccisione non casuale: come mostrano chiaramente le immagini, Victor era il bersaglio scelto da chi ha sparato. I proiettili lo hanno colpito alla testa, al torace perforandogli un polmone, e alle gambe.

I tentativi di soccorso sono stati inutili, Victor è morto sotto gli occhi di tanti, avvolto da un silenzio surreale rotto solo dalle urla di disperazione di uno dei suoi amici più cari.



Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Trani. Da subito una ipotesi si è fatta strada tra i presenti: all'origine dell'esecuzione ci sarebbero dei motivi passionali, Victor avrebbe preso le difese di una ragazza e per questo sarebbe stato ammazzato.



Le telecamere di videosorveglianza non raccolgono l'audio ma consegnano il momento esatto dell'omicidio. A "raccontare" quei secondi in cui l'arma ha colpito è sufficiente una scena, quella in cui un bimbo si copre le orecchie con le mani e subito dopo scappa terrorizzato.

Ora c'è chi chiede giustizia per lui: «poteva essere il figlio, il fratello, l'amico di tutti noi».