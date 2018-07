Campo comunale alternativo, al via la gara d'appalto per i lavori

Attraverso una nota stampa il Comune di Corato ha annunciato l'avvio delle procedure della gara d'appalto per il rifacimento del campo comunale alternativo, delle zone attigue e degli spogliatoi vicini alla tribuna. L'aveva già annunciato via social a maggio il sindaco Mazzilli, dopo una lettera aperta dei tifosi del Corato Calcio.

"Sono state avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di “realizzazione dell’impianto sportivo comunale alternativo - si legge nel comunicato - con adeguamento e messa a norma delle strutture preesistenti”: dopo aver superato una serie di ostacoli burocratici e finanziari, finalmente è partita la procedura per l’affidamento dei lavori mediante gara d’appalto a procedura aperta, per un importo di 700.000,00 Euro (finanziato con un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo) stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per cui verrà valutata anche l’offerta relativa alla durata dei lavori previsti per la consegna dell’opera. A questo proposito va sottolineato che il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è di 150 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La progettazione esecutiva, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, porterà dunque a rimettere a nuovo il campo sportivo comunale alternativo, che si presenterà con tutti gli impianti a norma ed un manto realizzato in erba sintetica di ultima generazione, con la messa in sicurezza di tutta l’area circostante (recinzione, distanze ecc.), oltre al riammodernamento del blocco di spogliatoi esistenti più vetusto attigui alla Tribuna centrale, secondo un progetto che era già stato sottoposto, con esito positivo, a tutte le valutazioni tecniche ed ai pareri necessari da parte del Coni – Figc.

“Quello di rimettere a nuovo il campo sportivo alternativo era nel programma di questa Amministrazione Comunale – spiega il Sindaco, Massimo Mazzilli - un impegno preciso che stiamo portando a compimento, nonostante i tanti vincoli finanziari e burocratici. La realizzazione ed il completamento di questi lavori, che consegneranno alla Comunità coratina un’opera da tempo auspicata ma anche promessa, dovrebbe avvenire al più tardi entro i primi mesi del prossimo anno: l’impianto servirà senza dubbio ad incrementare e far crescere le attività sportive giovanili, sulle quali bisogna investire sempre più, e sarà destinato non solo alle attività calcistiche ma anche di altri spor, migliorando notevolmente l’appeal del contenitore Campo Sportivo Comunale. Abbiamo sempre avuto grande attenzione verso il mondo sportivo cittadino e i lavori che inizieranno all’esito della procedura di gara, non potranno che smentire chi aveva messo in discussione quest’opera: lo sport significa benessere, con tutte le conseguenze che questo ha anche nei rapporti sociali e crescita dei giovani in particolare. Siamo convinti che questa rinnovata struttura potrà dare maggiori possibilità di crescita sportiva alle diverse Associazioni e Società sportive particolarmente attive nel settore giovanile e verso le quali ci eravamo impegnati.”

I lavori per l’impianto sportivo comunale alternativo - conclude la nota - saranno poi seguiti da quelli programmati per l’adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto principale, grazie ai fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e in analogia a quanto si sta facendo per il Palazzetto dello Sport.