Sentenza palazzo Gioia, il Comune: “Esito inaspettato e non favorevole”

Un esito “inaspettato e non favorevole”. Così dal Palazzo di città definiscono la sentenza del Consiglio di Stato in merito alla vicenda del Palazzo Gioia.

“Nelle prime ore del pomeriggio - scrivono dal Comune - è pervenuta in Comune la sentenza del Consiglio di Stato-sezione VI per la riforma della sentenza n.1304 del 24.11.2016 emessa dal T.A.R. Puglia-sezione III, con esito inaspettato e purtroppo non favorevole al Comune di Corato.

In queste ore sono in corso le interlocuzioni tra il Sindaco, l’Ufficio Contenzioso e il legale incaricato dal Comune per comprendere il da farsi e quali possono essere le evoluzioni su questa intricata e annosa vicenda che riguarda Palazzo Gioia, fondamentale elemento della storia Coratina. Con l’evoluzione della vicenda seguiranno aggiornamenti”.