Pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato: il Comune perde il ricorso e il palazzo Gioia

«È ufficiale, respinto il ricorso del Comune di Corato. Palazzo Gioia, torna di proprietà di chi l'aveva acquisito». A scriverlo, sulla sua bacheca facebook, è il consigliere Cataldo Mazzilli. La sentenza è stata pubblicata nella giornata di oggi: per leggerla basta cliccare qui.

Il 25 novembre del 2016 si seppe che il Tar Puglia aveva accolto il ricorso di un privato cittadino annullando il provvedimento con cui nel 2010 il Comune rinnovò il diritto di prelazione per l'acquisizione dell'edificio vincolato da un interesse storico.

«Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1549/2011 in sede di giudizio di ottemperanza, si era già definitivamente espresso sulla legittimità della delibera di consiglio comunale n. 68/2010 per il rinnovo dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune nell'acquisto di palazzo Gioia, confermando quindi la validità degli atti dell’amministrazione comunale.

Pertanto – replicò il giorno successivo il sindaco Mazzilli - l'ultima sentenza del Tar Puglia, peraltro non ancora notificata al Comune, sarà impugnata dal Comune dinanzi al Consiglio di Stato con istanza di sospensiva cautelare». Pochi giorni dopo, il 3 dicembre del 2016, Palazzo Gioia fu inaugurato.

«Adesso – prosegue nel post Cataldo Mazzilli - mi pongo il problema, così come solitariamente avevo posto in consiglio comunale consigliando il sindaco Perrone a desistere dal fare i lavori di ammodernamento per la modica somma di tre milioni di euro, chi pagherà i danni cagionati alla cittadinanza tutta? A voi le giuste considerazioni».

«Non ho notizie o atti ufficiali» ha risposto il sindaco Massimo Mazzilli alla redazione di CoratoLive.it.

La vicenda

I fatti risalgono al 2007, quando il signor Giovanni Roberto acquistò l'immobile, venendo poi scavalcato dal Comune che - con una delibera di consiglio comunale - decise di far valere il proprio diritto di prelazione e di acquisire l'immobile per destinarlo a "contenitore culturale".

Nel 2010 l'atto del Comune venne però annullato "per difetto di motivazione" dal Consiglio di Stato cui il sig. Roberto si rivolse per proporre ricorso.

Nel dicembre dello stesso anno, il Comune decise allora di rinnovare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile attraverso una nuova delibera di consiglio comunale. Ma Roberto si oppose anche a questo provvedimento e propose un duplice ricorso al Tar Puglia e al Consiglio di Stato. Quest'ultimo, tre mesi dopo, diede ragione al Comune in merito al giudizio di ottemperanza.

Nel ricorso al Tar Puglia, invece, il privato eccepì che l'atto di rinnovo della prelazione «avrebbe dovuto essere adottato e notificato all’alienante ed all’acquirente entro 60 giorni dalla pubblicazione o notifica della sentenza del Consiglio di Stato. Invece, la sentenza di secondo grado recante l’annullamento della prima prelazione risulta pubblicata il 26/7/10 e notificata al Comune presso il domicilio eletto l’11/8/10 nonché presso la casa comunale il successivo 12/8; la delibera gravata è stata adottata il 16/12/10 e notificata il successivo 27/12».

Nel giudizio, al quale il Comune di Corato ha ritenuto di non prendere parte, i giudici hanno ritenuto fondato il ricorso.