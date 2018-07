Cade sugli scogli e rischia di morire, donna salvata da un infermiere coratino

Una donna di 69 anni di Ruvo di Puglia questa mattina è caduta rovinosamente sugli scogli di una spiaggia di Bisceglie. Attualmente è ricoverata in gravissime condizioni, in terapia intensiva, presso l’ospedale Bonomo di Andria.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12, in una delle spiagge su cui si affaccia il lungomare Paternostro, in quella parte di costa che per i biscegliesi è “La Balconata”. La donna, nel tentativo di risalire dalla spiaggia verso la strada, ha messo un piede in fallo: restando con la scarpa incastrata tra gli scogli, è precipitata violentemente a terra battendo il capo.

Un vero e proprio tonfo che le ha fatto perdere immediatamente conoscenza e, addirittura, smettere di respirare.

In quel momento in spiaggia era presente Salvatore Mascoli, infermiere in servizio a Corato. Compresa immediatamente la gravità della situazione, Mascoli è intervenuto prontamente facendosi aiutare dalla moglie, anche lei infermiera professionale.

Sono riusciti a stabilizzare la respirazione fino all’arrivo delle due ambulanze del 118 provenienti una da Corato e l’altra da Bisceglie.

Passata l’emergenza, però, resta la rabbia dei bagnanti che chiedono a gran voce che quel tratto di spiaggia venga reso più agibile con un intervento di messa in sicurezza che si attende da decenni.

A farsi portavoce della richiesta è lo stesso Mascoli: «questo è un tratto di mare splendido. L’acqua è pulita ed è una vera delizia. Ma è troppo pericoloso. Gli incidenti sono all’ordine del giorno, anche per colpa dell’inciviltà di qualcuno.

È necessario che l’amministrazione comunale faccia qualcosa per rendere quella spiaggia più sicura. Bisognerebbe ripulire la discesa a mare dalle erbacce e garantire una maggiore facilità di accesso. Se ciò non è possibile, allora bisogna vietare la balneazione. Perché questa situazione non può andare avanti così».