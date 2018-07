Da turista a soccorritore: «Non dimenticherò mai quel piccolo migrante». L’intervista a Felice Falco

«La pensavo come Salvini ma, dopo l’esperienza di ieri, ho cambiato idea. Quando i migranti arrivano sulle coste italiane devono essere aiutati, subito».



A dirlo è Felice Falco, il coratino che ieri mattina ha vissuto una di quelle situazioni a cui spesso si assiste guardando la tv. Una «esperienza umanamente molto toccante, davvero indimenticabile»: ha partecipato al salvataggio dei 56 migranti siriani e curdi iracheni sbarcati ieri mattina nel crotonese, sulla spiaggia tra Capopiccolo e Sovereto, sull’Isola Capo Rizzuto.

«Ero andato in spiaggia da solo, mia moglie e i nostri figli erano ancora in albergo - racconta alla redazione di CoratoLive.it che lo ha raggiunto telefonicamente – Alle 7.30 sia io che altri villeggianti abbiamo visto in lontananza una piccola imbarcazione che si muoveva con grande difficoltà.

Si è arenata a pochi metri dalla riva, carica di persone. Abbiamo immediatamente chiamato la Guardia costiera ma, da subito, ci siamo precipitati verso l’imbarcazione. C’era poco da fare: bisognava portare tutte quelle persone sulla spieggia.

Non parlavano ma i loro occhi dicevano tutto. Avevano paura, erano completamente disidratati, distrutti, del tutto disorientati». Undici bambini, 6 donne e 39 uomini.

Come raccontato anche dai quotidiani del posto, per raggiungere l’imbarcazione sono stati usati pattìni e altri piccoli mezzi a disposizione. «A me è capitato di soccorrere un bimbo di otto anni, una scena che nessun padre vorrebbe mai vivere. Non so chi mi ha fotografato ma, quando ho visto questa immagine, ho rivissuto le emozioni fortissime di quel momento. Non le dimenticherò mai.

Il piccolo era spaventato, chissà cosa avrà passato prima di arrivare. Aveva bisogno di stabilire un contatto umano. Gli ho dato dell’acqua, mi ha sorriso e poi si è abbandonato sulla spiaggia: finalmente si sentiva al sicuro».

Prima dell’arrivo dei soccorritori del 118 e delle forze dell’ordine, le borse frigo dei vacanzieri si sono trasformate in valigette di primo soccorso. I migranti avevano appena la forza di chiedere dell’acqua.

Gli scafisti, invece, sono scappati immediatamente: «pare siano fuggiti a piedi verso le montagne» riferisce Falco.