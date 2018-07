Una scena a dir poco inusuale quella ripresa oggi da un lettore di CoratoLive.it sul corso cittadino: tre coratini hanno fatto ripartire a spinta un autobus.

Il mezzo utilizzato per il trasporto urbano è rimasto “intrappolato” nel traffico del centro, in via Nicola Bucci. In un primo momento si è ritrovato la strada sbarrata da un altro veicolo ingombrante, un autocarro.

Quando il proprietario ha liberato la carreggiata il conducente non è riuscito a far ripartire il bus. Mentre la fila di auto in via Nicola Bucci continuava ad allungarsi, alcuni cittadini si sono messi a spingere l’autobus – come fosse un’utilitaria qualsiasi – per aiutare il conducente a far ripartire il motore.