L'inciviltà, ancora una volta, ha fatto danni e continua a creare pericoli.

Ieri pomeriggio le telecamere di CoratoLive.it hanno ripreso il "varco" che qualcuno ha pensato di aprire accanto al vecchio passaggio al livello di via Ruvo. La recinzione che impedisce l'accesso ai binari è stata tagliata e ripiegata su se stessa in modo da permettere di arrivare a piedi sulla strada ferrata. A giudicare da come le piante spontanee hanno "trovato casa" sulla retina, il gesto non è stato compiuto di recente.

Molti hanno approfittato del "varco" per liberarsi dei rifiuti: come si vede chiaramente dalle immagini pubblicate nella galleria fotografica, poco distanti dai binari ci sono già diversi cumuli di rifiuti.

Sebbene ormai da due anni non ci siano più treni in transito sulla linea ferroviaria Corato-Ruvo, quel "varco" rappresenta un pericolo.

La responsabilità del ripristino spetta a Ferrotramviaria spa a cui la redazione di CoratoLive.it ha segnalato lo stato dei luoghi.