Disavventura per un tranese residente a Milano, arrivato la notte scorsa nella sua città d'origine per trascorrere le vacanze estive. L'uomo non ha neppure avuto il tempo di scaricare i bagagli dalla sua auto, un'Audi Q2, che alcuni malviventi si sono avvicinati e con un gesto repentino hanno portato via il veicolo trainandolo con una fune legata ad un'altra macchina.

Nell'auto, che il malcapitato non aveva ancora parcheggiato in garage, c'erano anche i documenti.

Poco più tardi i ladri sono però stati intercettati lungo la ex 98 tra Andria e Corato da una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato di Andria.

La banda ha quindi provato a fuggire, ma in quegli stessi istanti si è spezzata la fune che trainava l'auto. Tanto è bastato perché i poliziotti potessero recuperare l'Audi. I malviventi sono invece riusciti a far perdere le proprie tracce.

La vettura è stata così riconsegnata al legittimo proprietario nel giro di poche ore.