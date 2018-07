«Giustizia sarà fatta». Oggi l’udienza preliminare per la strage dei treni

Il 16 luglio è arrivato. È il giorno dell’udienza preliminare che servirà per decidere se dovranno essere processati i presunti responsabili del disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016, quello che si è verificato sulla tratta Andria-Corato ed è costato la vita a 23 persone e il ferimento ad altre 51.

La data dell’inizio del procedimento fu notificata il 10 maggio scorso ai difensori degli imputati e delle parti offese. L’udienza si terrà davanti al Gup del Tribunale di Trani, Angela Schiralli. In questi mesi la Regione Puglia si è costituita come parte civile, e poi anche il Codacons. Due giorni fa, sabato 14 luglio, con una delibera di giunta anche il Comune di Corato ha deciso di costituirsi parte civile, dando incarico all’avvocato Italo Fares Bucci.

Il conto alla rovescia delle famiglie delle vittime si è concluso ieri: «uniti per chiedere giustizia - si legge sulla bacheca facebook dell’Astip, l’associazione strage treni in Puglia 12 luglio 2016 - Ci avete ucciso 23 angeli, il nostro dolore sarà per sempre. Ma da domani giustizia sarà fatta». Giovedì scorso, giorno del secondo anniversario della strage, proprio sul binario unico tante volte al ministro Toninelli è stata ripetuta la stessa frase: «non vogliamo vendetta, vogliamo giustizia».

E lo stesso presidente delle Regione Puglia, Michele Emiliano, nel piazzale della stazione di Corato, ha affermato: «lunedì comincia il processo, io sarò lì. Ho promesso alle famiglie che vigilerò perché vada nel migliore dei modi. È il “luogo” per capire come sono realmente le cose: se inizierà con qualcuno che dirà che forse non ha fatto qualcosa tra le cose che andavano fatte, credo che nessuno negherà un po’ di pietà per chi ha il dubbio di avere qualche responsabilità».

I presunti responsabili. La Procura di Trani ha chiesto il processo per 18 persone e una società in qualità di persona giuridica. Si tratta di Vito Piccarreta e Alessio Porcelli (capistazione di Andria e Corato); Nicola Lorizzo (capotreno); Francesco Pistolato (dirigente coordinatore centrale); Enrico Maria Pasquini e la sorella Gloria (i dirigenti dell'epoca di Ferrotramviaria); Massimo Nitti (direttore generale); Michele Ronchi (direttore di esercizio); Giulio Roselli, dirigente divisione infrastruttura di Ferrotramviaria; Vito Mastrodonato, dirigente responsabile della divisione passeggeri di Ferrotramviaria; Francesco Giuseppe Michele Schiraldi (capo unità organizzativa tecnica responsabile del coordinamento delle attività delle unità tecniche di divisione e del supporto infrastruttura); Tommaso Zonno (coordinatore responsabile dell'unità tecnica trazione e scorta ferroviaria); Giandonato Cassano (coordinatore di ufficio responsabile dell’unità tecnica formazione e regolamenti unità sociale); Antonio Galesi (capo unità tecnica e responsabile unità tecnica movimento stazioni); Virginio Di Giambattista (direttore generale della direzione generale per i sistemi di trasporto e impianti fissi e il trasporto pubblico locale); Elena Molinaro (direttore della divisione 5 della direzione generale-Tpl); Alessandro De Paola e Pietro Marturano (direttori dell’Ustif di Puglia, Basilicata e Calabria, il primo dal gennaio al giugno 2011 e dal giugno 2013 al dicembre 2014, il secondo dal 19 febbraio 2015); infine, Ferrotramviaria spa (per l’illecito amministrativo dipendente dai reati commessi dai Pasquini e dai dirigenti).

Contestati, a vario titolo, i reati di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni gravi colpose. In particolare, ai due capistazione Vito Piccarreta e Alessio Porcelli viene contestato anche quello di falso materiale commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici.