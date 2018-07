Sono in fase di accertamento le cause dell’incidente che si è verificato questa mattina su via Castel del monte, all’incrocio con via Piede piccolo.



Intorno alle 9.15 si sono scontrate due auto, una Fiat Idea e una Toyota Rav4.

I soccorritori arrivati con due ambulanze del 118 hanno condotto all’ospedale di Andria il conducente della Fiat Idea e sua moglie, entrambi coratini poco più che sessantenni. A bordo della Rav4 c’erano invece una giovane donna coratina, trentenne, con la sua bimba seduta sul sedile posteriore. La giovane mamma è stata trasportata all’ospedale di Corato. La piccola è invece rimasta illesa.

Ai rilievi del caso ed alla gestione del traffico hanno provveduto gli agenti della polizia municipale di Corato.