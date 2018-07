Si è rischiato il peggio questa notte in via Castel del monte. Per cause ancora da accertare ha preso fuoco il materiale contenuto all'interno di un piccolo deposito di pertinenza della sala ricevimenti Astoria Palace, non distante dalla cucina. Le fiamme, anche grazie al vento, si sono sviluppate fino ad avvolgere le pareti del deposito e raggiungere alcuni bidoni per i rifiuti ed un albero.

Una pattuglia delle guardie campestri, durante la normale attività di controllo del territorio, mentre percorreva via Castel del monte ha notato il fumo ed ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche le guardie giurate dell'Imevi che hanno provveduto ad allertare i gestori della struttura, chiusa al momento dell'incendio.

Il fuoco, grazie anche alla tempestività di chi è intervenuto, non ha causato danni alla sala ricevimenti.