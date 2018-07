Rifiuti abbandonati in campagna, individuati i "zozzoni" Copyright: Guardie Ambientali d'Italia

Traditi dai loro stessi rifiuti. Non la passeranno liscia i cittadini, di Corato e di Trani, che hanno scambiato la campagna per una discarica a cielo aperto.



Nei giorni scorsi, grazie alle operazioni congiunte in cui hanno collaborato la polizia locale e le guardie ambientali d'Italia, molti di loro sono stati individuati: avevano abbandonato mucchi di immondizia nelle zone di via Carciumi e via Bisceglie vecchia.

«Continueremo in maniera costante a monitorare il territorio» fanno sapere le guardie.