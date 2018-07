Scontro fra auto e bici sulla Corato-Ruvo, due feriti

Forze dell'ordine e soccorritori del 118 a sirene spiegate ieri notte sulla provinciale 2 che collega Corato e Ruvo.

Poco prima di mezzanotte - alle porte di Ruvo - si è verificato uno scontro tra un'auto e una bicicletta. Sono rimasti feriti sia il conducente del veicolo che l'uomo in sella alla bici, entrambi ruvesi.

Al momento non sono note le loro condizioni di salute: sono stati condotti all'ospedale di Andria dagli operatori del 118, ma le ferite riportate non sarebbero apparse particolarmente gravi. Pare che il conducente del veicolo, sterzando bruscamente, sia riuscito a limitare i danni per il ciclista. L'auto, una Ford Fiesta, si è poi ribaltata ed è finita al centro della carreggiata.

La strada è stata interdetta al traffico per alcune ore. Sul posto i carabinieri di Trani.