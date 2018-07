Inciviltà che genera disagi evidenti. Non c’è altro modo per definire le situazioni che si creano in casi come quelli ritratti nelle immagini che è possibile guardare nella galleria fotografica di oggi: «parecchi automobilisti scellerati che lanciano immondizia dal loro veicolo mentre transitano» segnalano i cittadini.



Sono scatti che ritraggono il canale di scolo che si trova lungo la complanare di via Sant’Elia. A inviarli alla nostra redazione sono stati i residenti della zona: «chiediamo il vostro aiuto - scrivono - per porre rimedio a questa situazione. Con l’arrivo del caldo, anche quest’anno, ci siamo ritrovati invasi da topi e zanzare a causa dell’immondizia che viene abbandonata nel canale».

E la pioggia delle scorse settimane ha completato l’opera: «riempendo il canale - aggiungono i residenti - l’acqua invece di scorrere, straripa e sposta i rifiuti mettendoli ancora di più in vista».

Sempre secondo quando affermato dai cittadini, nei giorni scorsi sono state rimosse le erbacce. Di sicuro la pulizia costante del canale sarebbe un valido aiuto per mantenerne ottimale la funzionalità ma è necessario porre fine ai gesti di inciviltà. Serve prima di tutto un nuovo modo di concepire e vivere lo spazio urbano e il patrimonio collettivo.