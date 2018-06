Armi e affari, in carcere oltre 100 affiliati ai clan baresi. Tre coratini coinvolti

I Carabinieri del Ros stanno eseguendo, a Bari e in altre località del territorio nazionale, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 104 presunti affiliati ai clan Mercante-Diomede e Capriati.



Tra gli arrestati vi sono anche due coratini e una terza persona residente in città, ma originaria di un altro Comune della provincia di Bari.

Il provvedimento scaturisce da un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha ricostruito gli assetti organizzativi, le attività criminali e la capacità di infiltrazione dei clan nel tessuto economico e sociale della città e della provincia di Bari.



L'indagine ha documentato i rituali di affiliazione, la disponibilità di armi anche da guerra (kalashnikov) e i rapporti con esponenti della Società foggiana e della Sacra corona unita di Lecce.

Tra gli arrestati, quale presunto partecipe del clan Mercante-Diomede, anche un imprenditore nel settore della sicurezza privata, da anni membro del consiglio direttivo della Fai, associazione antiracket ed antiusura Puglia.



Il commento di Decaro

«Questo importante colpo alle organizzazioni criminali baresi - dichiara il sindaco di Bari, Antonio Decaro - è stato inferto da magistratura e forze dell’ordine, spesso costretti a lavorare in condizioni di grande difficoltà. La vicenda del Palagiustizia è solo l’esempio più eclatante. Davanti a questi risultati noi chiediamo in modo ancor più forte che lo stato si faccia carico in termini prioritari di garantire il funzionamento della giustizia in condizioni dignitose, decretando lo stato di emergenza per velocizzare le procedure di trasferimento delle funzioni giudiziarie in un’altra sede.

Ad oggi non possiamo che ringraziare ancora una volta per lo straordinario lavoro che la magistratura inquirente sta portando avanti nonostante le condizioni assurde in cui è costretta a operare».